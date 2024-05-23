Потанин сказал, что повышение налога на прибыль для бизнеса лучше одноразовых платежей

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Рост налога на прибыль предпочтительнее для бизнеса, чем одноразовые платежи в бюджет, такой формат увеличения налоговой нагрузки обеспечит возможность предсказуемого планирования, считает президент "Норникеля" Владимир Потанин.

"Как предприниматель выступаю за увеличение налога на прибыль вместо сборов и одноразовых платежей. Государству необходимы сейчас дополнительные доходы и лучше их получать через рост налога на прибыль. Что распределит нагрузку между всеми компаниями, кто успешно зарабатывает в нашей стране, в том числе и на внутреннем рынке, и сделает предсказуемой систему планирования, что важно для бизнеса", - заявил он.

Потанин также поддерживает увеличение налогообложения для граждан с высокими доходами. "Это позволит решить проблему справедливого и адекватного перераспределения налогового бремени на более обеспеченных россиян", - сказал предприниматель.

23 мая о готовности правительства рассмотреть отмену привязанных к курсу доллара экспортных пошлин с учетом "справедливого" увеличения ставки налога на прибыль на парламентских слушаниях заявил министр финансов Антон Силуанов.

"В ходе определения налоговых новаций бизнес предлагал отказаться от использования оборотных налогов. Таких как "курсовые" экспортные пошлины, которые не учитывают его финансовый результат. Готовы обсуждать это предложение в увязке со справедливым увеличением ставки налога на прибыль организаций, то есть обложения конечного результата, а не оборота компаний", - сказал он.

Налоговые изменения для бизнеса должны обеспечить предсказуемые условия для реализации предпринимателями долгосрочных инвестиционных проектов, добавил глава Минфина.

Привязанная к курсу рубля экспортная пошлина на широкий перечень товаров была введена правительством с 1 октября 2023 года и будет действовать до конца 2024 года. Ставка пошлины при курсе 80-85 рублей за доллар США составляет 4%, при 85-90 рублей/$ - 4,5%, при 90-95 рублей/$ - 5,5%, при курсе 95 рублей/$ и более - 7%.

Отказаться от "курсовых" пошлин на экспортные товары как разовой фискальной меры предлагал Российский союз промышленников и предпринимателей. Взамен бизнес предлагал пересмотреть ставку налога на прибыль, увязав ее с инвестиционной активностью компаний и зафиксировав правила расчета налога на 5-7 лет. Глава РСПП Александр Шохин указывал на то, что "курсовые" пошлины были введены правительством без предварительного обсуждения с бизнесом и фактически стали элементом фискальной системы, при этом для многих компаний, по его оценкам, введение пошлины оказалось равнозначным двузначному увеличению налога на прибыль.