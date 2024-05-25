Минобороны РФ сообщило об уничтожении 15 снарядов над Белгородской областью

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что в субботу около 19:00 дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожено 15 украинских снарядов реактивной системы залпового огня "Вампир".

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО над областным центром и пригородом.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 15 воздушных целей на подлете к городу. (...) в результате прямого попадания во двор частного жилого домовладения в поселке Дубовое погибла мирная жительница. Женщина в момент атаки была в теплице и скончалась от полученных травм до прибытия скорой", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Кроме того, по информации Гладкова, пострадали четыре человека.

"Три женщины получили осколочные ранения различных частей тела в поселке Дубовое. Четвертый пострадавший получил осколочные ранения головы и поясничной области в селе Таврово", - сообщил губернатор. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

В Белгороде повреждений домовладений нет. В результате падения осколков загорелась сухая трава на окраине города. Возгорание уже ликвидировано.

В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое в результате прямых попаданий снарядов загорелись один частный жилой дом и один коммерческий объект. Пожарными расчетами очаги возгорания были оперативно потушены. Различные повреждения выявлены в 13 частных жилых домовладениях.

В селе Таврово на территории частного домовладения частично разрушен жилой дом, повреждена баня и посечен забор.