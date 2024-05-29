Суд отказал правозащитнику Орлову в исключении из реестра иноагентов

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск правозащитника, бывшего члена правления общества "Международный "Мемориал" (признано в РФ иноагентом; ликвидировано по решению Верховного суда России) Олега Орлова (признан в РФ иноагентом) о признании незаконным решения министерства юстиции, по которому он был включен в реестр иностранных агентов, сообщили "Интерфаксу" в суде в среду.

Орлов и его представители просили признать незаконным решение Минюста о внесении правозащитника в этот реестр и обязать ведомство исключить его из соответствующего перечня.

Правозащитник был включен в реестр иноагентов 2 февраля 2024 года.

В том же месяце Орлов был приговорен к двум с половиной годам колонии общего режима по уголовному делу о повторной дискредитации использования Вооруженных сил РФ.

В заседании суда в среду Орлов участвовал по видеосвязи из СИЗО Сызрани.