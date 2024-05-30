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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Прокуроры нашли у ФСИН нарушения в контроле за отбывающими наказание без изоляции

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Генпрокуратура добилась привлечения к дисциплинарной ответственности 35 должностных лиц территориальных органов ФСИН в результате проверки соблюдения службой законодательства при проведении ведомственного контроля за исполнением наказаний, не предусматривающих лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Результаты проверки показали, что в 2023 году состояние законности в этой сфере не отвечало нормам Уголовно-исполнительного кодекса и закона "Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации".

"Упущения в ведомственном контроле приводили к системным просчетам в деятельности уголовно-исполнительных инспекций и исправительных центров", - отметили в прокуратуре.

Для устранения недостатков, а также способствовавших им условий, директору ФСИН Аркадию Гостеву было внесено представление.

"В итоге Федеральной службой исполнения наказаний приняты меры по исполнению требований прокуратуры. Даны соответствующие поручения, направленные на повышение эффективности организации ведомственного контроля. По результатам служебных проверок к дисциплинарной ответственности привлечено 35 должностных лиц", - заявили в прокуратуре.

ФСИН Генпрокуратура
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