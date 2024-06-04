Минпромторг предложил ввести 80%-е авансирование закупок 36 видов дорожно-строительной техники

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Минпромторг предлагает ввести требование об авансировании в размере 80% от начальной (максимальной) цены контракта при госзакупках 36 видов дорожно-строительной техники, следует из проекта правительственного постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

"Отсутствие авансирования при заключении государственных контрактов приводит к необходимости привлечения предприятиями заемного оборотного финансирования, стоимость которого в настоящее время составляет порядка 1,5-2% в месяц, - говорится в пояснительной записке к проекту. - Учитывая, что средний срок исполнения государственного контракта составляет 6 месяцев, стоимость проекта, предполагающего использование строительно-дорожной техники, для государственного заказчика с учетом указанных обстоятельств увеличивается на 9-12%".

Сам документ предусматривает внесение изменений в постановление правительства №2411, в соответствии с которым которому в 2022-2024 годах госзаказчики должны предусматривать в контрактах авансовые платежи в размере 80% при закупках отдельных видов промышленной продукции. Речь идет, преимущественно, о металлообрабатывающих станках, а также различных видов кранов, лифтов, вагоноопрокидывателей и т.п. Всего - 20 видов различной промпродукции.

Минпромторг предлагает дополнить этот перечень 36 видами дорожно-строительной техники и установить срок действия нормы об авансировании закупок такой техники на 2024-2026 годы. При этом в документе оговаривается, что соответствующие госконтракты должны будут передаваться на казначейское сопровождение.

В материалах Минпромторга отмечается также, что в настоящее время российские производители строительно-дорожной техники активно наращивают объемы производства, концентрируясь на реализации проектов. При этом осуществляется разработка и организация производства современных моделей техники и компонентов к ней. По данным министерства, российский рынок строительно-дорожной техники вырос за последние три года в 2,3 раза (с 223,8 млрд рублей в 2020 году до 524,5 млрд рублей - в 2023 году).

"В условиях, характеризующихся необходимостью обеспечения задач оборонного комплекса, а также резкого увеличения спроса на технику, предприятия активно инвестируют в собственное производство, - говорится в пояснительной записке. - Строятся новые цеха, приобретаются станки и оборудование, в целях увеличения объема выпуска и расширения линейки продукции. Так с 2021 года по 2025 год объем инвестиций по ключевым предприятиям, производящим строительно-дорожную технику, составляет более 55 млрд рублей".

При этом подчеркивается, что необходимость введения авансирования (в размере 80% - ИФ) связана также с сформировавшейся цепочкой взаимоотношений между производителями техники и поставщиками компонентов на основе предоплаты.

"Такой формат работы позволяет сохранять гарантии по стоимости, срокам поставки и качеству, - считают в министерстве. - В случае, когда государственный контракт реализуется без авансирования, такая поставка не соответствует текущей форме взаимодействия между машиностроительными предприятиями, что приводит к рискам несвоевременного исполнения принятых по государственному контракту обязательств".

Схема авансирования широко используется в рамках госзакупок (регулируются законом "О контрактной системе", 44-ФЗ). До пандемии госзаказчики могли авансировать поставщиков в размере до 30% от суммы контракта. В 2020 году правительство в рамках мер поддержки производства приняло нормы о возможности предоставления аванса по госконтрактам в размере до 50%, действие которых в дальнейшем было продлено на последующие годы.