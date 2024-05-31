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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

Медведев заявил о возможном просчете Запада, полагающего что РФ не применит ТЯО

Медведев заявил о возможном просчете Запада, полагающего что РФ не применит ТЯО
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад может просчитаться, полагая, что "Россия никогда не применит нестратегическое ядерное оружие против б. Украины и тем более отдельных стран НАТО".

"С применением ТЯО тоже могут просчитаться. Хотя это будет уже фатальная ошибка. Ведь, как справедливо заметил президент России, в европейских странах очень высокая плотность населения. А для тех вражеских стран, чьи земли дальше зоны покрытия ТЯО, есть, наконец, стратегический потенциал", - написал Медведев в своем телеграм-канале, комментируя одобрение некоторыми западными странами применения своего оружия повышенной дальности, поставляемого Украине, по территории РФ.

Медведев продолжил, что это "никакое не запугивание и не ядерный блеф". "Нынешний военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию. Происходит постоянная эскалация мощи применимого натовского оружия. А потому исключить переход конфликта в его последнюю стадию сегодня не может никто", - отметил он.

Замглавы Совбеза предостерег от "легкомысленных рассуждений" отставных натовских чиновников о том, что Россия никогда не применит нестратегическое ядерное оружие против Украины и тем более отдельных стран НАТО, подчеркнув, что "жизнь гораздо страшнее". "Еще несколько лет назад они твердили, что Россия не пойдет на открытый военный конфликт с бандеровским режимом, чтобы не поссориться с Западом. Просчитались", - написал Медведев.

Дмитрий Медведев
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