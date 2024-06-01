РФ в июне должна снизить добычу нефти до 9 млн б/с в рамках договоренностей ОПЕК+

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Россия в июне должна увеличить сокращение добычи нефти по сравнению с маем в рамках договоренностей со странами ОПЕК+.

Как сообщалось, во II квартале 2024 года Россия с рядом стран ОПЕК+, которые дополнительно к своим квотам добровольно сокращают добычу, пообещала снизить добычу нефти и экспорт в разных вариациях.

Официальная квота России по добыче нефти на 2024 год в рамках ОПЕК+ составляет 9,95 млн б/с. С учетом добровольного сокращения добычи, объявленного в апреле 2023 года рядом стран на весь 2024 год, - 9,45 млн б/с. В конце 2023 года эти же 8 стран объявили о дополнительных сокращениях на I квартал 2024 года, а в марте продлили их на II квартал.

В рамках этих договоренностей, Россия обещала сокращать добычу и экспорт в разных вариациях на 471 тыс. б/с: в апреле Россия должна была снизить добычу на 350 тыс. б/с, а экспорт - на 121 тыс. б/с; в мае - на 400 тыс. б/с и 71 тыс. б/с соответственно; в июне будет сокращать только добычу на 471 тыс. б/с.

То есть, в апреле добыча РФ должна находиться на уровне 9,1 млн б/с, в мае - 9,05 млн б/с, в июне - 8,979 млн б/с, что соответствует квоте Саудовской Аравии.