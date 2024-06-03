В МИД России предостерегли США от просчетов с фатальными последствиями

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Москва призывает Вашингтон максимально серьезно относиться к звучащим из России предостережениям, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

"Хотелось бы предостеречь американских деятелей от просчетов, которые могут иметь фатальные последствия. Они в силу непонятных причин недооценивают серьезность того отпора, который они могут получить", - сказал он журналистам, комментируя решение США разрешить Украине использовать часть поставляемого оружия для нанесения ударов по целям на территории России.

Замминистра призвал "американских деятелей потратить время на изучение того, что было сказано Путиным, в частности, на пресс-конференции по итогам переговоров в Ташкенте".

"Это весьма значимое предупреждение, и к нему нужно относиться с максимальной серьезностью", - подчеркнул Рябков.