Песков заявил об использовании Киевом операций по дезинформации

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев использует операции по дезинформации.

"То, что киевский режим не гнушается никакими информационными подлогами и операциями по дезинформации - это хорошо известно. Мы помним ту же информационную операцию с инсценировкой в Буче. Это именно инсценировка, абсолютная дезинформация. Ложь, по-русски. Поэтому киевский режим неоднократно это уже делал", - сказал Песков.

Так он прокомментировал журналистам в понедельник сообщения о том, что Украина готовит инсценировку гибели местных жителей в Херсоне и для этого на место прибыла группа корреспондентов, которые прошли подготовку под руководством инструкторов из Великобритании и США.