Пескова потрясла "кровожадно сделанная инсценировка в Буче"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Кремле подозревают, что западные пиарщики помогают украинской стороне создавать фейки в ходе информационной войны, и особо отмечают отражение в СМИ "кровожадно сделанную инсценировку в Буче". Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на марафоне Российского общества "Знание".

"Самое страшное, наверное, то, что мы увидели в плане вот этой чудовищной информационной войны - это потоки лжи, это фейки, это инсценировки, порой настолько чудовищные, насколько человеческое сознание не может себе представить. Я имею в виду, например, мастерски кровожадно сделанную инсценировку в Буче под Киевом, - сказал он. - Понятно, что украинские специалисты вряд ли могли бы так высокопрофессионально работать, там на них работает армия компаний, пиар-компаний, телевизионщиков, информационных советников, специалистов по ведению информационной войны".

"Но до такого, конечно, вот за мою жизнь никогда не доходило, и то, что я вижу сейчас, я не мог представить, что это может происходить на белом свете", - поделился пресс-секретарь президента.

Бучу он привел как пример "самой вопиющей лжи" по просьбе участников марафона и высказался за беспристрастное расследование случившегося.

"Конечно, необходимо беспристрастное и независимое расследование, которое всю эту ситуацию и всю эту трагедию выведет на чистую воду", - сказал Песков.

Комментируя ситуацию, Песков сам задал вопрос: "Сдюжим ли мы?".

"Ответ однозначный - да, у нас для этого все есть: у нас есть свои технологии, пусть еще есть резервы совершенства, нам еще многое предстоит сделать в этой области, в том числе нам надо создавать свои телевизионные технологии, интернет-технологии, развивать свои социальные сети, которые будут востребованы во всем мире, другие способы доставки информации и так далее", - сказал Песков.

Он отметил, что России еще предстоит работа по импортозамещению, Запад пытается многого лишить Россию, однако "нет повода для того, чтобы впадать в отчаяние, мы способны сами сделать все".

При этом пресс-секретарь главы государства считает, что Россию невозможно изолировать.

"В наше время невозможно одну шестую часть суши изолировать ни политически, ни экономически, ни дипломатически, ни информационно", - заявил Песков.

Он в очерденой раз подтвердил, что спецоперация ВС России на Украине идет по плану.

"Совсем недавно президент говорил о том, что все идет по плану, достаточно эффективно. Вы видите успехи наших военных, - сказал его пресс-секретарь. - Вы видите героизм, который проявляют наши воины. Поэтому никаких сомнений в том, что все цели, которые были поставлены, будут достигнуты".

В ходе этого же выступления он назвал ситуацию, в которой оказалась Россия, "идеальным штормом и моментом истины" и предсказал, что после завершения кризиса России будет комфортно существовать и в мире будут слышать ее голос. Также он выразил уверенность, что сейчас большинство россиян поддерживают политику президента.

Ранее российские чиновники разных уровней отвергали обвинения в адрес российских военных в связи с убийствами мирных жителей в Буче. Президент Владимир Путин 6 апреля назвал провокацией и фейком сообщения о Буче, сославшись на документы, которые ему передал белорусский лидер Александр Лукашенко. СКР расследует уголовное дело о распространении фейков о массовых убийствах жителей Бучи.