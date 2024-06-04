Китай готов закупать пеллеты только при возобновлении поставок российского кругляка

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Российские власти продолжают попытки договориться с Китаем о снятии барьеров для экспорта пеллет из России, однако китайские партнеры пока ставят условием таких поставок возобновление экспорта необработанной древесины, заявил "Интерфаксу" глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

После закрытия европейского рынка фактически единственным рынком сбыта пеллет - товара, позволяющего компаниям леспрома утилизировать отходы лесопереработки, решать вопрос их хранения и одновременно повышать маржинальность, - остается Южная Корея. Компании лесопромышленного комплекса неоднократно заявляли, что проблему сбыта топливных гранул могло бы решить открытие для них китайского рынка, где сейчас пеллеты относятся к категории отходов и поэтому не импортируются.

"Регулярно рассматривается вопрос снятия барьеров для экспорта пеллет в Китай, но пока китайские покупатели согласны приобретать пеллеты "в пакете" с открытием экспорта кругляка", - прокомментировал ситуацию с решением вопроса поставок пеллет в КНР Чекунков.

При этом он подчеркнул правильность ранее принятого решения ввести с 2022 года запрет на экспорт из России необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород, отметив, что компании Дальневосточного федерального округа способны самостоятельно перерабатывать остающийся в России "кругляк".

"Мощности Дальнего Востока по переработке древесины - более 10 млн куб м. Это позволяет переработать весь объем заготовки делового леса, выпускать продукцию от одноразовой посуды и игрушек до готовых домов. За прошедший год продемонстрирован резкий прирост продукции лесопереработки, и в этом году продолжается увеличение показателей", - сказал министр.

В частности, в I квартале 2024 года производство деревянных домов заводского изготовления увеличилось в 5 раз, до 9 тысяч кв. м, шпона - на 35%, до 73 тысяч куб. м., пеллет - на 31%, до 86,2 тысячи тонн.

"От дальневосточных предприятий есть запрос на выделение дополнительных лесных участков для загрузки мощностей, видим готовность увеличить производство лесоматериалов на 500 тысяч куб. м. Это пиломатериалы, строганная доска, шпон, фанера, мебельный щит, клееный брус", - рассказал министр.