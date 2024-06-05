Для импортеров могут ввести уголовную ответственность за нарушения с маркировкой

Соответствующий законопроект уже подготовил Минпромторг

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Минпромторг подготовил законопроект о введении уголовной ответственности для импортеров товаров, подлежащих обязательной маркировке. Законопроект опубликован на regulation.gov.ru.

Сейчас за нарушения правил маркировки предусматривается уголовная ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров, объяснили в пресс-службе министерства.

"Однако, ответственность за незаконный ввоз немаркированной продукции на территорию России не предусмотрена. Проектом федерального закона предлагается гармонизировать данное положение", - отметили в Минпромторге.

В материалах к законопроекту говорится, что уголовная ответственность за незаконный оборот, в том числе и ввоз, действует в отношении отдельных видов продукции (этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ). Наказание за незаконный ввоз товаров, подлежащих маркировке, при этом сейчас не предусмотрено. "Такой подход фактически исключает на практике возможность привлечения к уголовной ответственности недобросовестных импортеров немаркированных товаров и ставит в неравное положение в рамках единого экономического пространства Российской Федерации организации - производителей и поставщиков и организации-импортеров товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации", - отмечают авторы законопроекта.

Предполагается, что норма заработает с 1 января 2025 года.

Как следует из данных ФТС, приведенных в материалах Минпромторга, большая часть сообщений о незаконном ввозе подлежащих маркировке товаров относятся к импорту табачной продукции: с 1 января 2020 года по 18 апреля 2024 года таможенные органы зарегистрировали 763 сообщения о преступлениях данной категории (в 2020 году - 212, в 2021 году - 188, в 2022 году - 150, в 2023 году - 168, в 2024 году - 45), 505 из которых - по фактам незаконного оборота табачных изделий.