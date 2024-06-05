Выборы губернатора Мурманской области назначены на 8 сентября

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Депутаты Мурманской областной думы на очередном заседании в среду назначили выборы губернатора региона на 8 сентября, сообщил председатель парламента Заполярья Сергей Дубовой.

"Выборы губернатора Мурманской области назначены на 8 сентября 2024 года. Соответствующее постановление мы утвердили сегодня на заседании регионального парламента", - написал Дубовой на своей странице во "ВКонтакте".

В апреле этого года президент РФ поддержал выдвижение губернатора Заполярья Андрея Чибиса на пост главы региона на выборах в единый день голосования.