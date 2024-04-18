Путин поддержал выдвижение мурманского губернатора Чибиса на новый срок

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин пожелал успехов губернатору Мурманской области Андрею Чибису на предстоящих губернаторских выборах. Речь об этом зашла на встрече, которая проходила в режиме видеоконференцсвязи.

"Работа поставлена, идет. Вопросов и проблем нерешенных много, но, судя по тому, что и как мы с вами обсуждаем, вы в материале. Я знаю вашу активность. Уверен, она будет приводить к нужным нам всем результатам и будет служить делу улучшения условий жизни на севере", - сказал президент и пожелал главе региона успехов.

Беседа с президентом для губернатора прошла в первый день, когда он вышел на работу после покушения 4 апреля.

На Чибиса напали с ножом вечером 4 апреля после того, как он провел встречу с жителями Апатитов. Губернатор был ранен в живот. Его прооперировали в Апатитах, затем он лечился уже в Мурманске, а 12 апреля его выписали домой.

"Официально губернатор вышел с больничного сегодня, но при этом совещаниями и рабочими вопросами занимается с момента выхода из больницы", - сказала 18 апреля пресс-секретарь Чибиса Лилия Сечкина.

Напавшего на губернатора задержали.

Андрей Чибис руководит Мурманской областью с марта 2019 года, в сентябре того же года он выиграл губернаторские выборы.

Выборы мурманского губернатора пройдут в единый день голосования в сентябре.