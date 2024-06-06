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Медведев назвал изменением политики РФ возможность отправки оружия регионам, воюющим с поставщиками Украины

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что в российской внешней политике произошли существенные изменения после заявления президента РФ Владимира Путина, допустившего накануне отправку российских вооружений третьим странам, которые воюют с государствами, поставляющими оружие Украине.

"Вчера президент России впервые допустил отправку нашего оружия в регионы, которые воюют с государствами, поставляющими оружие б. Украине (а точнее - применяют это оружие по нашей стране). Иными словами, тем силам, которые состоят в конфликте с Америкой и странами НАТО. Это весьма существенное изменение нашей внешней политики", - написал Медведев в своем телеграм-канале.

По логике Запада, считает Медведев, он имеет право передавать любое оружие Украине (то есть врагу России), а все другие страны помогать России не могут. "Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц", - заявил в связи с этим Медведев.

Как пояснил зампред Совета безопасности, "эти лица и регионы намеренно не названы", но ими могут быть все, кто считает США и их сателлитов своими врагами, вне зависимости от политических убеждений и международного признания. "Их враг – США, значит, нам они друзья", - заявил Медведев.

"И пусть применение российских вооружений не названными пока "регионами" будет максимально разрушительным для их и наших противников. И пусть горят (...) "чувствительные объекты государств, поставляющих оружие Киеву", - подчеркнул он.

Владимир Путин Дмитрий Медведев
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