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Число жертв удара ВСУ по херсонскому селу выросло до 21 человека

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В результате украинского обстрела села Садового в Херсонской области погиб 21 человек, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" губернатор Владимир Сальдо.

"21 погибший и трое тяжелораненных, которых эвакуировали и отвезли в близлежащую больницу", - сказал Сальдо.

Об обстреле Садового Сальдо сообщил ранее в пятницу. По первоначальным данным, в результате атаки погибло 19 человек, в том числе двое детей, еще пятеро получили ранения.

По словам главы региона, первый удар наносился по магазину с помощью управляемой авиабомбы. Помочь пострадавшим вышли жители окрестных домов, после чего по этому месту ударили из РСЗО HIMARS.

HIMARS Владимир Сальдо Херсонская область
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