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Любимова заявила о востребованности российской культуры в мире

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Российская культура остается востребованной в мире, лишь небольшая часть политических элит стран Запада решила отказаться от нее, заявила в интервью "Интерфаксу" министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Как показали прошедшие два года, отказаться от российской культуры хочет не мир, а лишь небольшая часть политических элит стран Запада, которые считают, что таким образом "наказывают" Россию, хотя в конечном итоге лишь обкрадывают собственных граждан. В остальном же отечественная культура остается востребована", - сказала Любимова в интервью агентству на полях Петербургского международного экономического форума.

Она отметила, что Россия всегда выступала и будет выступать за углубление дружеских связей.

"Мы открыты для всего мира, и мир отвечает нам взаимностью", - добавила министр.

Ольга Любимова
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