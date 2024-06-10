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Рост достатка за последние месяцы ощутили 11% опрошенных россиян

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Улучшение своего материального положения за последние два-три месяца отмечают 11% россиян, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что чаще всех о повышении достатка говорит молодежь 18-30 лет (20%).

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В свою очередь на ухудшение материального положения за тот же период жалуются 16% россиян, среди сограждан 46-60 лет так оценивает положение дел каждый пятый (20%), отмечают социологи.

По данным ФОМ, почти три четверти россиян (72%) не ощутили каких-либо изменений в своем материальном положении, оставшиеся 1% респондентов не знают, что сказать по этому поводу.

Опрос проводился 17-19 мая 2024 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ в 53 регионах.

ФОМ
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