Снижение достатка за последние два-три месяца констатируют 18% россиян

О повышении достатка говорит каждый девятый

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Почти каждый пятый гражданин России отмечает понижение материального положения за последние два-три месяца, при этом о его повышении говорит каждый девятый, сообщает Фонд "Общественное мнение" (ФОМ) в понедельник.

О понижении достатка за последние два-три месяца сообщили 18% россиян, среди сограждан 46-60 лет - почти каждый четвертый (24%), свидетельствуют данные опроса, опубликованные на сайте социологического центра.

Улучшение достатка в свою очередь отмечают 11% россиян. Результаты исследования показывают, что чаще всех о повышении материального положения за данный период говорят граждане 18-30 лет (19%).

Согласно опросу, более двух третей россиян (69%) заявляют, что их материальное положение практически не изменилось, среди сограждан старше 60 лет эта доля составляет 72%.

По данным ФОМ, 2% россиян затрудняются оценить изменения своего материального положения.

Опрос был проведен 19-21 апреля 2024 года среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет в 104 российских населенных пунктах и в 53 регионах.