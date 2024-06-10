Что произошло за день: понедельник, 10 июня

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Европейская народная партия и социал-демократы лидируют на выборах в Европарламент, следует из обновляющихся результатов голосования. Эти результаты еще не окончательные, их продолжат уточнять в ближайшие дни.

- S7 подала иск более чем на 1 млрд руб. к инвесткомпании "Цифра брокер". Материалы, разъясняющие суть требований, не опубликованы.

- Сбербанк, ВТБ и "АвтоВАЗ" стали самыми заметными компаниями по итогам ПМЭФ-2024. Рейтинг заметности бизнес-персон, который составили аналитики системы оценки репутации и медиамониторинга "СКАН-Интерфакс", возглавили Герман Греф, Максим Соколов, Андрей Костин, Игорь Сечин и Татьяна Бакальчук.

- Общее состояние долларовых миллионеров в мире выросло до $86,79 трлн. Самих миллионеров стало на 5,1% больше - всего 22,828 миллиона человек. Росту способствовали такие факторы, как снижение инфляционного давления и восстановление мировых рынков, сказано в ежегодном докладе World Wealth Report компании Capgemini.

- Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не исключил, что не продлит этим летом контракт с РФС и, следовательно, покинет национальную команду. Он допустил, что матч против Белоруссии (4:0), прошедший 7 июня, стал последним для него во главе сборной.

- Доля акций Microsoft, Nvidia и Apple в S&P 500 впервые превысила 20%. Это означает, что всего три акции стоят больше, чем сотни других составляющих индекса вместе взятых, и такая ситуация начинает беспокоить инвесторов.

- Купальный сезон начался на черноморском побережье, вода прогрелась до 22 градусов.