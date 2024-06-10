Гендиректор ЕМС Яновский передал свою долю в компании родственнику

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Генеральный директор МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (холдинговая компания "Европейского медицинского центра", EMC) Андрей Яновский передал принадлежащий ему пакет акций компании Анне Яновской.

Как сообщает ЕМС, с 5 июня 24,24% акций компании принадлежит Анне Яновской через ООО "Ресурс", которым она владеет на 100%. Ранее это ООО принадлежало Андрею Яновскому, через которое он также владел указанным пакетом ЕМС.

Яновский стал совладельцем ЕМС в феврале 2024 года в числе ряда других топ-менеджеров, получивших аналогичные пакеты, когда крупнейший акционер ЕМС Игорь Шилов и другие акционеры продали контроль в компании.

МКПАО "ЮМГ" было зарегистрировано в декабре 2023 года в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский (Калининградская область) в рамках редомициляции компании с Кипра в Россию.

ЕМС - сеть частных медицинских клиник. В нее входят 7 многопрофильных медицинских центров, родильный дом и реабилитационный центр, а также 3 гериатрических центра в Москве и Московской области. Уставный капитал МКПАО "ЮМГ" составляет 3,349 млн рублей, он состоит из 90 млн обыкновенных акций номиналом 0,03721404 рубля каждая.