EMC заплатила 1,1 млн евро windfall tax с учетом скидки

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (холдинговая компания "Европейского медицинского центра") выплатило налог на сверхприбыль (так называемый windfall tax) на сумму 1,07 млн евро, говорится в финансовой отчетности компании.

Компания воспользовалась возможностью уменьшения налога путем досрочного внесения обеспечительного платежа. Таким образом, EMC выплатила налог по ставке 5% вместо 10%.

Разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей, введен с 1 января 2024 года. Ставка налога составляет 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог нужно было уплатить не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно.

Сумму налога можно было снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

ЕМС - сеть частных медицинских клиник, в которую входят 6 многопрофильных медицинских центров, перинатальный и педиатрический комплекс, реабилитационный центр, а также гериатрический центр.

МКПАО "ЮМГ" было зарегистрировано в декабре 2023 года в САР на острове Октябрьский (Калининградская область) в рамках редомициляции компании с Кипра в Россию. Уставный капитал МКПАО "ЮМГ" составляет 3,349 млн рублей, он состоит из 90 млн обыкновенных акций номиналом 0,0372 рубля каждая. Акции компании c 15 июля 2021 года торгуются на Московской бирже.

В феврале крупнейший акционер ЕМС Игорь Шилов и другие акционеры продали контрольный пакет акций компании ее топ-менеджменту. Покупателями, в частности, выступили генеральный директор ЕМС Андрей Яновский, финансовый директор Дмитрий Шмелев и директор по персоналу и организационному развитию Светлана Миклуха. Принадлежащие им компании, по данным на февраль, получили по 24,24% МКПАО "ЮМГ".