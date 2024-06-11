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Минсельхоз РФ сохраняет прогноз сбора черешни на уровне более 20 тыс. т

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Сбор черешни в этом году, несмотря на заморозки в некоторых регионах, превысит 20 тыс. тонн, что практически соответствует показателю прошлого года, сообщает Минсельхоз.

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"Стоит отметить, что в ряде субъектов Центрального федерального округа, а также в Ростовской области плантации черешни пострадали из-за возвратных заморозков в начале мая. Вместе с тем объем производства в этих регионах незначительный и не оказывает решающего влияния на конъюнктуру рынка", - говорится в сообщении.

По данным Минсельхоза, в РФ основные плантации черешни сосредоточены в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, на долю которых приходится более 98% от общего объема производства в организованном секторе.

Лидерами по выращиванию этой культуры являются Краснодарский край, Крым, Кабардино-Балкария, Ставропольский край, Чеченская республика и Запорожская область. "В этих регионах сложные погодные условия текущего года практически не повлияли на формирование урожая, снижение прогнозных объемов не ожидается", - сообщает Минсельхоз.

Минсельхоз РФ
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