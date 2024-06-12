"Справороссы" и коммунисты выдвинули своих кандидатов на выборы главы Башкирии

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Региональные отделения партий "Справедливая Россия" и "Коммунистическая партия Российской Федерации" определили кандидатов на выборы главы Башкирии, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службах отделений.

Кандидатом от "справороссов" стал Владимир Нагорный, от КПРФ - Артур Шайнуров.

11 июня республиканский ЦИК зарегистрировал действующего главу Башкирии Радия Хабирова кандидатом на пост руководителя региона от "Единой России".

Выборы главы Башкирии назначены на 8 сентября 2024 года. Голосование продлится три дня - 6, 7 и 8 сентября.

Предыдущие выборы главы Башкирии прошли в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Победителем стал выдвигавшийся от "Единой России" врио главы республики Радий Хабиров, он получил поддержку 82,02% избирателей. Кандидат от КПРФ Юнир Кутлугужин набрал 6,98% голосов, Иван Сухарев (ЛДПР) - 4,53%, у каждого из остальных пяти кандидатов - менее 2%. По данным республиканского ЦИК, явка составила 71,8%.