Уровень воды реки Ишим в Тюменской области продолжает снижаться

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Уровень воды в Ишиме снизился за минувшие сутки во всех населенных пунктах Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства в четверг.

Так, согласно замерам, к 08:00 (06:00 по Москве) 13 июня в селе Абатском Ишим опустился на 5 см - до 1003 см (критическая отметка - 960 см); в селе Викулово - на 9 см, до 931 см, это ниже критической отметки, которая составляет 1000 см.

В городе Ишиме уровень реки к 13 июня снизился на 7 см, до 701 см, это ниже критической отметки на 129 см.

Ранее сообщалось, что, по прогнозам Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, река в Абатском опустится ниже критической отметки предположительно до 15 июня.

11 июня губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что, по прогнозам, ситуация с паводком на всей территории региона стабилизируется после 20 июня.

В Абатском и Викулово в начале мая река поднялась до исторических максимумов в 1236 см и 1169 см соответственно, в Ишиме 2 мая вода достигла рекордной отметки в 1064 см.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. Эвакуированы почти 7 тыс. человек, в том числе более 2 тыс. детей. Пострадавшим выплачено более 120 млн рублей.