Вакцина "Конвасэл" получила постоянное регистрационное удостоверение Минздрава

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавируса Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства "Конвасэл" получила постоянное регистрационное удостоверение Минздрава, сообщило ФМБА.

"Минздравом России выдано постоянное регистрационное удостоверение на субъединичную рекомбинантную вакцину "Конвасэл" для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2", - говорится в пресс-релизе.

Вакцина успешно прошла третью фазу клинических исследований, в ходе которой доказана безопасность и эффективность препарата при однократном применении в дозировке 0,5 мл, добавили в агентстве.

"Полученные результаты подтверждают, что эффективность вакцины относительно инфекции COVID-19 составляет 85,2%, а среди добровольцев старше 60 лет данный показатель равен 91,7%. В исследовании участвовали 5 229 добровольцев: 3 486 в группе вакцинации и 1 743 в группе плацебо", - говорится в сообщении.