Отмена рейсов Oman Air приведет к сокращению турпотока из России

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Благодаря прямым рейсам Oman Air существовал небольшой, но стабильный турпоток из России в Оман, после отмены полетной программы сохранить прошлогодние объемы не получится, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Как сообщает в четверг АТОР, Oman Air приостанавливает полетную программу из Москвы в Маскат с 1 июля до 26 октября. Пассажирам предлагают обменять билеты или оформить полный возврат средств.

"11 июня у нас была встреча с замминистра наследия и туризма Омана. Планы, которыми с нами поделились, очень впечатляли. В числе прочего было объявлено о планах по увеличению турпотока из России в четыре раза. И всего через пару дней Oman Air объявляет о снятии полетов в Москву. С таким подходом не только нет смысла ждать четырехкратного увеличения турпотока, но даже рассчитывать на сохранение прошлогодних объемов", - написал он в своем телеграм-канале.

Мурадян пояснил, что турпоток в Оман из России был довольно невысоким, однако рейсы Oman Air имели отличный транзитный потенциал по целому ряду направлений, в первую очередь, в Индийском океане.

"Это уникальный случай "рассинхрона" между официальными туристическими властями и коммерческой организацией", - подчеркнул вице-президент АТОР.

По данным Минтуризма султаната Оман, в 2023 году страну посетили порядка 20 тысяч россиян, это на 300% больше, чем годом ранее.