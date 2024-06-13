Белоруссия отзывает посла в Армении для консультаций

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Белоруссия отзывает своего посла в Армении для консультаций, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

"Учитывая развитие ситуации, наш посол из Еревана в ближайшее время также прибудет в Минск", - сказал представитель белорусского внешнеполитического ведомства, которого цитирует госагентство БелТА.

"Мы все видим, насколько сложная внутриполитическая ситуация складывается сегодня в Армении, как стремительно обостряется противостояние внутри страны. И у разных людей, конечно, разная резистентность к серьезным эмоциональным нагрузкам. Это мы можем понять. Но мы не понимаем - при чем здесь Беларусь?" - отметил пресс-секретарь МИД.

По его словам, представитель посольства Армении был вызван в МИД, "чтобы попытаться разъяснить этот вопрос". Глаз подчеркнул, что "если кто-то в Армении решил отвлечь внимание от внутренних проблем образом внешнего врага, то это весьма недальновидная позиция".

Пресс-секретарь МИД Белоруссии также заявил, что республика не собирается ухудшать отношения с Арменией.

"Важно понимать, что с Арменией нас связывают давние близкие, дружеские отношения и общая история, а на сегодняшний день еще и взаимовыгодная торговля, а также тесные деловые контакты. Мы не собираемся эти отношения ухудшать, сколько бы армянское руководство к этому не подталкивали внешние игроки", - сказал Глаз.

"Мы никогда не делали ничего во вред нашим друзьям, не вмешиваемся во внутренние дела, уважаем армянский народ и искренне желаем ему руководителей, которые будут действительно думать о будущем страны и благосостоянии людей", - добавил он.

Ранее пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила, что посол страны в Минске отозван в Ереван для консультаций.

Ранее в четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что никогда не посетит Белоруссию, пока руководителем этой страны является Александр Лукашенко. "Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны (в Карабахе - ИФ), поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен обсуждать с президентом Белоруссии какие-то вопросы в формате ОДКБ?", - сказал Пашинян в парламенте.

Ранее на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Лукашенко, в частности, заявил: "Я еще подумал, вспомнил наш разговор перед войной, перед вашей освободительной войной, когда мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно. Это важно. Очень важно удержать эту победу".