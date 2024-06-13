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Почти месячная норма осадков выпала в отдельных районах Москвы

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Почти месячная норма осадков выпала всего за несколько часов в отдельных районах столицы в четверг; непогода, как ожидается, продлится и в пятницу, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

"За несколько часов в отдельных районах города выпала почти месячная норма осадков. Наибольшее количество осадков зафиксировано в Северо-восточном (70 мм), Северном (68 мм), Западном (43 мм) административных округах",- говорится в сообщении.

По данным комплекса, неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток и завтра, 14 июня.

Основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком. На улицах города в настоящее время дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток", а также дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний города, сообщили в ведомстве.

"По прогнозу синоптиков, сегодня в столице ожидается сильный дождь, местами он может сопровождаться грозой, градом и сильными порывами ветра до 18 м/с. Просим горожан быть предельно внимательными во время непогоды", - говорится в сообщении.

Москва
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