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Армянский посол отозван из Минска в Ереван для консультаций

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Посол Армении в Белоруссии отозван в Ереван для консультаций, сообщила в соцсети пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

Ранее 13 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он сам, ни один другой официальный представитель Армении не посетят Белоруссию, пока страной руководит Александр Лукашенко.

"Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны (в Карабахе - ИФ), поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен обсуждать с президентом Белоруссии какие-то вопросы в формате ОДКБ?", - сказал Пашинян в парламенте, но добавил, что в рамках СНГ и ЕАЭС он "в каком-то смысле" будет вынужден контактировать с Лукашенко.

По словам Пашиняна, в отношениях в рамках ОДКБ "теоретически нельзя исключать изменений, если, к примеру, Белоруссия сама решит выйти из ОДКБ или же Лукашенко произнесет такие слова извинения, которые будут приемлемы для армянского народа".

Весной на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Лукашенко, в частности, заявил: "Я еще подумал, вспомнил наш разговор перед войной, перед вашей освободительной войной, когда мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно. Это важно. Очень важно удержать эту победу".

После этого в мае Пашинян заявил, что два государства-члена ОДКБ участвовали в подготовке Азербайджаном войны в Нагорном Карабахе.

Александр Лукашенко Азербайджан Белоруссия Карабах Никол Пашинян ОДКБ Армения
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