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Пашинян заявил, что ни один официальный представитель Армении не посетит Белоруссию при президенте Лукашенко

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он сам, ни один другой официальный представитель Армении никогда не посетит Белоруссию, пока руководителем этой страны является Александр Лукашенко.

"Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны (в Карабахе - ИФ), поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен обсуждать с президентом Белоруссии какие-то вопросы в формате ОДКБ?", - сказал Пашинян в парламенте в четверг.

Он отметил, что в рамках СНГ и ЕАЭС "в каком-то смысле будет вынужден (сотрудничать с президентом Белоруссии)".

"Но хочу заявить, что Белоруссию я больше никогда не посещу, пока там президентом является Александр Лукашенко. И ни один официальный представитель Армении не посетит", - сказал Пашинян.

Он заявил, что в отношениях в рамках ОДКБ "теоретически нельзя исключать изменений, если, к примеру, Белоруссия сама решит выйти из ОДКБ или же Лукашенко произнесет такие слова извинения, которые будут приемлемы для армянского народа".

Ранее на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Лукашенко, в частности, заявил: "Я еще подумал, вспомнил наш разговор перед войной, перед вашей освободительной войной, когда мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно. Это важно. Очень важно удержать эту победу".

После этого в мае Пашинян заявил, что два государства-члена ОДКБ участвовали в подготовке Азербайджаном войны в Нагорном Карабахе.

"В подготовке 44-дневной войны (в Карабахе осенью 2020 года - ИФ) участвовали наши союзники. Я знаю по крайней мере две страны-члена ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны против нас", - сказал тогда Пашинян.

Армения Никол Пашинян Белоруссия Александр Лукашенко
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