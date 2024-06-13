Российский ИТ-рынок проходит через санкционную облачность. Обобщение

Фото: Patrick Lux/Getty Images

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Ограничения, введенные США в рамках очередного санкционного пакета в отношении сферы информационных технологий, ставят перед отечественным рынком новые вызовы, но критического влияния на него не окажут, считают представители российских ИТ-компаний и организаций, опрошенные "Интерфаксом".

Накануне, в среду, Минфин США объявил о новых ограничительных мерах в отношении России.

"Сегодняшние решения ограничивают возможность использования некоторого программного обеспечения и информационных технологий", - говорится в пресс-релизе, опубликованном Минфином США.

Своим решением OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина, отвечающее за правоприменение в области санкций) распространил действующие в отношении РФ запреты на предоставление консультационных услуг и услуг проектирования в области IT на предоставление услуг техподдержки для программных продуктов корпоративного уровня (ПО для управления предприятием и ПО для проектирования и производства) и соответствующих облачных сервисов.

При этом в материалах OFAC разъясняется, что под ПО для управления предприятием подразумеваются программные продукты класса ERP, CRM (управление взаимоотношениями с клиентами), BI (бизнес-аналитики), SCM (управления цепочками поставок), EDW (корпоративное хранилище данных), CMMS (автоматизированная система управления техническим обслуживанием), PLM (управление проектами и управление жизненным циклом продукта). К программным продуктам для проектирования и производства относятся решения для информационного моделирования зданий (BIM), автоматизированного проектирования (CAD), автоматизированного производства (CAM).

К облачным сервисам OFAC относит доставку ПО через интернет, включая предоставление облачных сервисов по модели ПО как услуга (SaaS).

Под техподдержкой (услуги информационно-технической поддержки) подразумевается предоставление технической экспертизы для решения различных проблем в области ИТ. Речь идет в том числе о предоставлении исправлений и обновлений программного обеспечения.

К услугам по консультированию и проектированию в области ИТ американские чиновники относят предоставление услуг по ИТ-консалтингу, по проектированию и разработке ПО.

Также в материалах OFAC разъясняется (в том числе на абстрактных примерах), в каких случаях будут действовать новые ограничения. Из этих разъяснений следует, что они направлены прежде всего на ограничение косвенного экспорта и реэкспорта ПО и услуг американских ИТ-компаний в РФ.

Привычка жить без обновлений

"Целью этой акции не является запрещение всей деятельности, связанной с предоставлением ИТ и услуг, связанных с программным обеспечением, в России, - говорится в материалах OFAC. - США решительно поддерживают свободный поток информации и коммуникаций по всему миру, чему способствуют телекоммуникации и интернет".

Это не первое масштабное ИТ-ограничение, введенное в отношении России. Так, осенью 2022 года в очередной пакет санкций ЕС вошел запрет на оказание архитектурных и инженерных услуг, консультационных услуг в области информационных технологий и юридических консультаций для России. Под консультационными услугами в области информационных технологий подразумеваются консалтинговые услуги, связанные с настройкой компьютерных сетей, установкой аппаратного и программного обеспечения или оказания помощи в установке, а также консультации по разработке и внедрению ПО.

В РФ такие услуги в подавляющем большинстве случаев и ранее, и в настоящее время оказывают российским заказчикам российские же компании - системные интеграторы. Причем зачастую без (или с минимальным) участием/поддержкой со стороны иностранных вендоров. У ряда таких иностранных компаний в России были свои сервисные подразделения, многие сотрудники которых после ухода вендоров из РФ трудоустроились в местные ИТ-компании.

Как и в 2022 году, российские ИТ-компании и бизнес-объединения в целом сдержанно оценили риски от введения новых ограничительных мер.

"Сегодня мы стали свидетелями новых санкций США по оказанию ИТ-услуг и прекращению работы ряда продуктов, - сказал исполнительный директор ассоциации разработчиков программного обеспечения (АРПП) "Отечественный софт" Ренат Лашин. - Речь идет про системы управления предприятиями (ERP - планирование ресурсов предприятия) и инженерное программное обеспечение от компаний IBM, SAP, Oracle, Autodesk и др.".

По оценке АРПП, введение этих санкций для российского рынка не критично. "В России существует собственная технологическая база, у нас есть достойные аналоги этих зарубежных решений, включенные в реестр отечественного ПО", - отметил Лашин.

Глава комитета по интеграции российского ПО АРПП и заместитель гендиректора Postgres Professional (разработчик СУБД Postgres Pro) Иван Панченко добавил, что эти санкции напрямую не влияют на сервисы репозиториев СПО (например, GitHub), которые используются российскими разработчиками софта.

"Однако это не значит, что в один неожиданный момент не последует других ограничений, - сказал Панченко. - Поэтому вопрос снижения зависимости от зарубежных сервисов по-прежнему крайне актуален".

Гендиректор "Новых облачных технологий" (разработчик ПО "МойОфис") Павел Калякин подчеркнул, что документ OFAC касается страновых ограничений, которые будут действовать в отношении любых лиц, а не только конкретных, перечисленных в индивидуальных списках. Поэтому, по его мнению, главным последствием от введения этих ограничений станет значительное расширение количества лиц, которые утратят право на законных основаниях пользоваться соответствующими услугами и сервисами.

Директор направления ритейл и FMCG группы компаний "Корус Консалтинг" Геннадий Тарантасов также считает, что новые санкции США не повлияют на российский бизнес напрямую. По его мнению, с введением этих ограничений американские компании больше не смогут консультировать российский бизнес в области ИТ, а российские компании - использовать американские облачные сервисы.

При этом он подчеркнул, что все основные консалтинговые игроки вроде Accenture и McKinsey уже и так ушли с российского рынка и их услуги были недоступны.

"По сути, для отечественных компаний ничего не меняется, - считает Тарантасов. - Даже остается лазейка: например, американские компании могут консультировать дочерние компании санкционных бизнесов, которые вынесены в страны СНГ".

По его словам, аналогичная ситуация сложилось с техподдержкой софта для управления предприятиями (SAP, Oracle и пр.), которые также ушли с рынка РФ.

"Российские компании, которые использовали эти системы, организовали все необходимые сервисы для их поддержки и развития вне зависимости от вендора, - рассказал Тарантасов. - Новый пакет санкций никак не повлияет на такие системы. Все, что может случиться сейчас, - уйдут с отечественного рынка небольшие нишевые игроки, но большого влияния на российский бизнес это не окажет".

Руководитель дирекции продаж IBS Василий Саутин добавил, что российский ИТ-рынок живет в условиях отсутствия поддержки и обновлений от западных вендоров уже два года, и за это время российские сервисные ИТ-компании доказали, что обладают компетенциями для обслуживания западного ПО без участия вендора.

Впрочем, по мнению Саутина, санкционные нововведения, затрагивающие ИТ-поддержку и сервисы, могут создать определенные вызовы для российских заказчиков и системных интеграторов.

"В настоящее время некоторые иностранные вендоры продолжают предоставлять услуги техподдержки и обновлений российским заказчикам, но такие случаи становятся все более редкими, - отметил Саутин. - Именно поэтому важно иметь надежного партнера, который способен обеспечить стабильную работу ИТ-инфраструктуры независимо от внешнеполитических факторов".

Ограничение на использование облачных сервисов также не сильно ударит по российскому бизнесу, поскольку он и так готовился к их отключению еще с февраля 2022 года.

"Для большинства компаний это был первый этап импортозамещения: перейти с западных облаков и перенести данные внутрь страны, - рассказал Тарантасов. - Сейчас можно сказать, что все, кто столкнулся с такой необходимостью, либо переехали на отечественные облака, либо подготовили план Б на случай их резкого отключения".

По мнению руководителя аналитического центра компании Zecurion Владимира Ульянова, новые санкции, хотя и несут изрядную доли неопределенности, не должны оказаться внезапными и кардинально повлиять на долгосрочные планы организаций.

"Как минимум с 2022 года вопрос о возможном отключении сервисов так или иначе всегда был в повестке, - сказал Ульянов. - Последние санкции могут лишь ускорить события, но принципиально не меняют картины".

Директор по маркетингу и стратегии "НАТЭК-Нефтехиммаш" Дарья Буйлова отметила, что многие промышленные компании, в первую очередь из нефтегазовой отрасли, машиностроения, энергетики, уже перешли на отечественное ПО.

"Сейчас в отечественных компаниях преимущественно используется полностью российское программное обеспечение: это системы планирования ресурсами предприятия, управления и взаимодействия с клиентами, бизнес-аналитики, - сказала Буйлова. - Эти решения зарекомендовали себя и апробированы, получают отечественные обновления и не уступают зарубежным аналогам".

По мнению Буйловой, введение новых санкций даст отечественным разработчикам дополнительную мотивацию для внедрения большего ассортимента решений как в промышленности, так и в смежных отраслях.

Кто не успел - тот опоздал?

Впрочем, на рынке имеются и более осторожные оценки о влиянии новых санкционных ограничений. Так, по мнению директора по развитию бизнеса компании "Базис" Андрея Толокнова, новые санкции США могут серьезно усложнить жизнь тем, кто по каким-то причинам до сих пор использовал продукты и сервисы американских вендоров.

"В сегменте инфраструктурного ПО это, в первую очередь, продукция VMware, которая до 2022 года занимала более 80% российского рынка, - рассказал Толокнов. - За прошедшие два-три года большая часть государственных организаций и около половины крупных компаний уже перешли на отечественные решения, но многие еще находятся в процессе импортозамещения, а некоторые до сих пор используют ранее приобретенные лицензии и так или иначе получают техническую поддержку".

При этом Толокнов подчеркнул, что с введением новых санкций использование обходных путей будет жестко отслеживаться и пресекаться, причем уже не на уровне бизнеса иностранного вендора, как это было ранее с той же Microsoft, а на уровне государства.

"Рискует не только крупный бизнес, до сих пор использующий собственные облака на американском ПО, но и облачные провайдеры, которые работают со средним и иногда малым бизнесом, предоставляя IaaS- и PaaS-услуги, - сказал он. - Последствиями для них станет полное отсутствие технической поддержки, консалтинга и потеря всех клиентских данных и сервисов, развернутых в облаке".

Директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов также считает, что новые санкции могут оказать значительное влияние на российский ИТ-рынок - прежде всего на заказчиков и разработчиков ПО. Впрочем, по его словам, многое будет зависеть от толкования и исполнения санкций компаниями.

"Некоторые компании могут придерживаться строгих мер, избегая любых взаимодействий с российскими партнерами, чтобы не рисковать нарушением санкций, - считает Липов. - Другие могут искать обходные пути или интерпретировать санкции менее строго".

Кроме того, по мнению Липова, российские разработчики ПО, использующие международные репозитории, могут столкнуться с ограничениями в доступе к обновлениям и новым версиям программного обеспечения. Это, с одной стороны, может привести к задержкам в разработке и снижению качества конечных продуктов. С другой - российские компании могут начать активнее развивать собственные репозитории и инструменты, а также искать партнерства в странах, не поддерживающих санкции. Эти шаги могут смягчить негативное влияние санкций, но потребуют времени и значительных инвестиций.

"Санкции могут привести к росту затрат на разработку и поддержку ПО из-за необходимости искать альтернативные решения или использовать менее эффективные инструменты и ресурсы, - полагает Липов. - Это, в свою очередь, может сказаться на конечной стоимости продуктов и услуг для заказчиков".

В целом, по мнению Липова, влияние санкций будет зависеть от того, как компании будут их трактовать и исполнять, а также от способности российского ИТ-рынка адаптироваться к новым условиям и искать альтернативные пути для продолжения работы.

"Санкции касаются только сектора B2B в части ПО для предприятий и спец-ПО класса ERP или САПР, - отметил технический директор "СКБ Контур" Артем Прескарьян. - Вот их, действительно, затрагивают ограничения, и любому поставщику (таких решений) последует кара. Нельзя исключить, что найдутся компании, которые с готовностью закроют доступ к своим услугам для россиян, чтобы громко заявить об этом в СМИ. Могу предположить, что первыми отличатся те, кто никакого ПО в Россию не поставлял (или уже не поставляет)".

При этом Прескарьян подчеркнул, что санкции касаются только ПО для управления предприятиями и решений Covered Software, под которым понимается "ПО, покрытое исходным кодом с последующим обслуживанием". По его словам, такие формы лицензирования используются в промышленности, когда ПО пишется под конкретного заказчика.

"То есть, это вообще не означает, что под санкции подпадает все ПО, включая Google Docs, - сказал Прескарьян. - Получается, под эти санкции никакие гуглодоки, VPN и прочий софт для обеспечения работы интернета не подпадает. Ни root-сервера, ни DNS, ни все прочее".

Через тернии к деньгам

Если в моменте новые санкционные ограничения и не создают значительных проблем для российского рынка, то в долгосрочной перспективе они могут создать заметные трудности.

"Как и все санкции, новый пакет отрезает российские компании от передовых западных технологий, которые разрабатываются сейчас или будут разработаны в будущем, - считает Тарантасов. - Такие системы, конечно, будут развиваться и внутри страны - сейчас на рынке как раз много таких ИТ-стартапов, но уйдут годы на то, чтобы отшлифовать их функциональность и развить до нужного бизнесу уровня".

Липов также указывает на пагубность ограничения доступа к передовым технологиям и инструментам. Это, по его словам, может замедлить темпы инноваций в российском ИТ-секторе и снизить конкурентоспособность российских разработчиков на международном рынке.

Ранее эксперты прогнозировали, что российский рынок ПО будет в ближайшие годы расти на уровне 15-20%. При этом доля иностранных программных решений в ИТ-инфраструктуре заказчиков будет снижаться до 10-2% к 2030 году с 40-60% (в зависимости от сегмента) в настоящее время.

Темп роста продаж российских разработчиков ПО может составит по итогам 2024 года около 25% (30% в 2023 году), заявлял в начале года президент Ассоциации разработчиков программного обеспечения "Руссофт" Валентин Макаров.

"Рост совокупного дохода софтверных компаний в 2022 и 2023 годах составил, соответственно, 35% и 30% (предварительная оценка - ИФ), - говорил Макаров. - В 2024 году совокупный доход отрасли может вырасти на 25-30%. По мере реализации проектов по импортозамещению рост дохода будет сокращаться из-за сравнительно небольшого объема российского рынка. В течение пяти лет, когда все будет импортозамещено, рост может прекратиться".

По данным "Руссофт", по итогам 2023 года совокупный оборот российских разработчиков ПО составил около 2 трлн рублей против 1,6 трлн рублей в 2022 году. При этом продажи на внутреннем рынке выросли до 1,5 трлн рублей с 1,1 трлн рублей годом ранее.