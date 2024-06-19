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Режим повышенной готовности после массового отравления водой в Буйнакске отменен

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Администрация дагестанского Буйнакска отменила режим повышенной готовности, введенный из-за сложной эпидемиологической ситуации по острой кишечной инфекции, сообщается в телеграм-канале администрации города.

"В связи со стабилизацией ситуации на территории городского округа "город Буйнакск", возникшей из-за сложной эпидемической ситуации по острой кишечной инфекции, администрация города постановляет отменить режим повышенной готовности, введенный 12 июня 2024 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Буйнакске с симптомами острой кишечной инфекции госпитализированы 164 человека, включая детей, госпитализированы почти 90 человек, большинство из которых - дети. Всего за медицинской помощью обратились более 270 человек.

По данным Роспотребнадзора, причиной отравления стала вода.

Расследуется уголовное дело. Прокуратура республики организовала проверку. В офисах МУП "Буйнаксводоканал" в дагестанском Буйнакске после массового отравления людей прошли обыски.

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил перевести на карантин все детские учреждения города, а также усилить работу с населением.

Роспотребнадзор Сергей Меликов Буйнакск Дагестан
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