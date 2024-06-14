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Суд продолжит рассмотрение апелляции о взыскании с рыбопромышленников ДФО 359 млрд руб

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Пятый арбитражный апелляционный суд объявил перерыв до 20 июня в рассмотрении апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда Приморского края по иску Генпрокуратуры РФ к приморским рыбопромысловым компаниям и связанным с ними лицам на общую сумму 358,7 млрд рублей, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

В ходе заседания в пятницу стороны перешли к стадии вопросов. Ответчиков интересовало то, какие конкретно их действия привели к ущербу РФ, однако представитель Генпрокуратуры РФ, отвечая на вопросы, пояснил, что все данные есть в материалах дела.

Кроме того ответчики заявили отвод судье, но суд отказал в удовлетворении такого ходатайства.

Как сообщалось, Генпрокуратура подавала два иска к дальневосточным рыбопромышленникам на общую сумму 376 млрд рублей. Первый из них - на 358,7 млрд рублей - был удовлетворен 21 марта в полном объеме, Генпрокуратура просила взыскать эти средства и ряд компаний в пользу РФ с рыбопромышленника Олега Кана и членов его семьи. Второй иск - на 17,4 млрд рублей - был подан к Дмитрию Дремлюге и компаниям, а также физлицам, связанным с ним. Второй иск был удовлетворен 2 мая.

Генпрокуратура настаивала на том, что рыбопромышленники вылавливали краба и другие биоресурсы по квотам, затем продавали улов в другие страны, выводя прибыль от этой деятельности на счета в иностранных банках. В ходе судебных разбирательств сообщалось, что Кан имеет вид на жительство в Южной Корее, Дремлюга - гражданин Украины. Кроме того, ответчики сообщили о смерти Кана в феврале 2023 года, однако Генпрокуратура назвала это инсценировкой.

После вынесения решений большинство компаний, фигурирующих в исках, перешли в собственность РФ.

Апелляцию на решение по меньшему иску суд рассмотрит 14 августа.

Генпрокуратура Приморск ДФО
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