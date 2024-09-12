Апелляция на взыскание с рыбопромышленников ДФО 17,4 млрд рублей снова отложена

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Пятый арбитражный апелляционный суд отложил на 17 октября рассмотрение апелляции на решение Арбитражного суда Приморского края по иску Генпрокуратуры к дальневосточным рыбопромысловым компаниям и связанным с ними лицам на общую сумму 17,4 млрд рублей, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Перенос связан с процессуальными причинами - в суд поступили не все материалы дела (из-за рассмотрения в кассационной инстанции другой жалобы), не принята к производству одна из жалоб. В связи с этим суд не может рассмотреть дело по существу.

Генпрокуратура подавала два иска к дальневосточным рыбопромышленникам на общую сумму 376 млрд рублей.

Первый из них - на 358,7 млрд рублей - был удовлетворен 21 марта в полном объеме, Генпрокуратура просила взыскать эти средства и ряд компаний в пользу государства с рыбопромышленника Олега Кана и членов его семьи. Апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции 21 июня.

Второй иск - на 17,4 млрд рублей - был подан к Дмитрию Дремлюге и компаниям, а также физлицам, связанным с ним. Второй иск был удовлетворен 2 мая.

Генпрокуратура настаивала на том, что рыбопромышленники вылавливали краба и другие биоресурсы по квотам, затем продавали улов в другие страны, выводя прибыль от этой деятельности на счета в иностранных банках. В ходе судебных разбирательств сообщалось, что Кан имеет вид на жительство в Южной Корее, Дремлюга - гражданин Украины. Кроме того, ответчики сообщили о смерти Кана в феврале 2023 года, однако Генпрокуратура назвала это инсценировкой.

После вынесения решений большинство компаний, фигурирующих в исках, перешли в собственность государства.