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Председателем совета Фонда кино стала Татьяна Голикова

Из совета Фонда кино выведены Толстой, Хотиненко и Слащева

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Правительство изменило состав совета Фонда кино, включив в него вице-премьера Татьяну Голикову, кинорежиссера Сергея Урсуляка, исключив - бывшего советника президента по культуре Владимира Толстого и режиссера Владимира Хотиненко.

В соответствующем распоряжении, опубликованном на портале правовой информации, говорится, что Голикова становится председателем совета Фонда кино. Ранее эту должность занимал Владимир Толстой.

Также в состав совета вошли продюсер Гавриил Гордеев, президент Ассоциации организаций индустрии анимационного кино, продюсер Илья Попов и режиссер Сергей Урсуляк.

Из состава совета, помимо Толстого, исключены председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева и режиссер Владимир Хотиненко.

Владимир Толстой Юлиана Слащева Фонд кино Сергей Урсуляк Татьяна Голикова
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