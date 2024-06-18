Представитель генпрокурора заявил, что регионы не вправе произвольно усыплять бездомных животных

У КС РФ есть основания признать закон об обращении с животными неконституционным, заявил Вячеслав Росинский

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Конституционный суд имеет основания признать федеральный закон "Об ответственном обращении с животными..." не соответствующим Конституции, так как он позволяет региональным властям произвольно распоряжаться жизнью здоровых бездомных животных, сообщил полномочный представитель генерального прокурора РФ Вячеслав Росинский в КС во вторник.

Речь идет о проверке в КС статей 7 и 18 федерального закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" по запросу Верховного суда Бурятии, куда попал административный иск зоозащитников о признании недействующим регионального закона. В частности, истцы сочли неправомерной норму, которая позволяет усыплять бездомных животных в Бурятии на 31-й день с момента отлова, если за месяц пребывания в месте временного содержания их никто не забрал.

"Животные, не нашедшие владельца и переданные в пункты (временного содержания) из приютов, по истечении 30 дней пребывания там могут умерщвляться незамедлительно, вне зависимости от их опасности. Таким образом, регламентирована технология, ничего общего не имеющая с требованиями федерального закона и методическими указаниями правительства Российской Федерации, при, как представляется, недопустимой правовой определенности приоритета нормотворчества субъекта в данной сфере. Полагаю, что у КС имеются веские аргументы для признания оспариваемых норм не соответствующими Конституции РФ", - сказал Росинский в открытом заседании во вторник.

Он подчеркнул, что федеральное нормативное регулирование не предполагает в этом вопросе неограниченного права субъекта РФ, однако фактически оспариваемый закон "Об ответственном обращении с животными..." позволяет региону обойти методические указания правительства РФ и базовые принципы федерального законодательства.

В частности, сказал он, статья 16 того же федерального закона позволяет умерщвлять животных только в случаях непереносимых физических страданий на основе профессиональных ветеринарных оценок, в то время как в Бурятии это позволено делать сотрудникам коммерческой структуры по другим критериям, среди которых "агрессивность при отлове животного или его потомства", "отсутствие попыток съесть корм после отлова", "лай и направление к источнику резкого звука", "попытки вырваться из вольера".

"То есть по сути основаниями для умерщвления являются естественные поведенческие реакции", - добавил Росинский.

В письменной позиции Генпрокуратуры, направленной в КС, также сказано, что региональные законы, позволяющие усыплять невостребованных животных вне зависимости от состояния их здоровья и степени опасности для людей, противоречат федеральному закону "Об ответственном обращении с животными..." и исключают отношение к ним как к существам, способным на эмоции и физические страдания.

По мнению заявителя в лице ВС Бурятии, оспариваемые законоположения также не соответствуют Конституции, поскольку позволяют регионам России без ограничений распоряжаться жизнью здоровых неагрессивных животных без владельцев, за рамками полномочий, установленных федеральным законодательством, что вступает в противоречие с принципами гуманного обращения с животными, в том числе с запретом жестокого обращения с ними.

Конституционный суд огласит постановление по делу позднее в установленном порядке.