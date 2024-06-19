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Минтранс заявил, что в РФ нужно обновить более 40 тыс. единиц общественного транспорта

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Десятки тысяч единиц общественного транспорта в России необходимо обновить для достижения целей нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщил директор департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Сергей Семенов.

"Для того чтобы достичь национальной цели, нам необходимо обновить более 40 тыс. транспортных средств", - сказал он на XI Международном Сибирском транспортном форуме в Новосибирске в среду.

Национальная цель состоит в том, чтобы 85% общественного транспорта в городских агломерациях находились в нормативном состоянии, сообщил он.

Семенов отметил, что для этого Минтранс РФ готовит федеральный проект по развитию общественного транспорта в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни",

Он также сказал, что планируется оптимизировать и транспортные сети в городах, провести цифровизацию общественного транспорта.

"Отдельно хотел бы отметить, что потенциал в городских агломерациях имеют городские электрички, мы будем их рассматривать как отдельный вид общественного транспорта в рамках подготавливаемого федерального проекта", - сказал он.

По его данным, в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" с 2020 года по настоящее время в регионы поступило более 10,5 тыс. единиц общественного транспорта.

Минтранс РФ Сергей Семенов
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