ВС РФ заявил, что при избрании меры пресечения приоритет нужно отдавать освобождению из-под стражи

За восемь лет число лиц, заключаемых под стражу, сократилось более чем на 40%, отметил судья Верховного суда РФ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Более строгая мера пресечения может быть применена только в случае невозможности выбора мягкой, заявил судья Верховного суда России Александр Червоткин.

"Более строгая мера может быть применена только в случае невозможности выбора менее строгой. При этом во всех случаях приоритет отдается освобождению из-под стражи", - сказал он на форуме председателей Верховных судов стран БРИКС в среду.

Он отметил, что Верховный суд РФ осуществляет судебный надзор за деятельностью нижестоящих судов и дает разъяснения по вопросам судебной практики. Разъяснения, содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного суда, являются обязательными для нижестоящих судов, а также учитываются органами предварительного следствия и иными правоприменителями.

Червоткин напомнил, что Верховный суд инициировал законопроект, направленный на гуманизацию действующего законодательства в части ареста граждан, обвиняемых в ненасильственных преступлениях, а также в отношении отдельных категорий обвиняемых. Речь идет о несовершеннолетних, о женщинах, имеющих малолетних детей, а также о лицах, страдающих тяжелыми заболеваниями.

"Предлагается установить правила, в соответствии с которыми женщина, имеющая малолетних детей, может быть заключена под стражу только в связи с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. В случае обвинения в совершении менее тяжкого преступления, она может быть заключена под стражу в исключительных случаях, когда это преступление носит насильственный характер. Лиц же, страдающих тяжелыми заболеваниями, предлагается вообще под стражу не заключать", - сказал судья.

Он сообщил, что этот законопроект уже принят Госдумой в первом чтении.

По словам Червоткина, в последние годы в России наблюдается устойчивая тенденция, направленная на сокращение числа лиц, заключаемых под стражу.

"Если в 2015 году судами было удовлетворено свыше 140 тысяч ходатайств о заключении под стражу, то в 2019 году - менее 95 тысяч, а в 2023 году - около 82 тысяч. Таким образом, за восемь лет число лиц, заключаемых под стражу, сократилось более чем на 40%", - сказал судья ВС.

При этом увеличивается доля применяемых судами более мягких мер пресечения - домашнего ареста и запрета определенных действий.