В Курской области за день уничтожено 37 украинских дронов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об атаках на регион со стороны Украины в течение среды, уничтожено 37 беспилотников.

"Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 37 украинских дронов", - написал Смирнов в телеграм-канале.

Обстрелам подверглись: поселок Новый Путь, деревня Елизаветовка, хутор Отруба Глушковского района, деревня Успеновка и село Гордеевка Кореневского района, села Николаево-Дарьино и Горналь, хутор Олешня Суджанского района. Пострадавших нет, сообщил врио губернатора.

Кроме того, имели место атаки дронов-камикадзе и сбросы с коптеров зафиксированы в селе Горналь Суджанского района, деревне Анатольевке Рыльского района, селе Гордеевка Кореневского района, деревне Елизаветовке и хуторе Отруба Глушковского района, никто не пострадал, проинформировал врио главы региона.

"В Елизаветовке сброс с украинского дрона повредил крышу Дома культуры. В селе Горналь в результате атаки коптера загорелся нежилой дом. В деревне Анатольевке сброс взрывного устройства повредил кровлю и окна в одном домовладении. Также в результате атаки дрона нарушено электроснабжение в селе Гордеевка, деревнях Успеновке и Викторовке, селе Троицкое Кореневского района. В настоящее время в селе Троицкое свет восстановлен", - уточнил Смирнов.

Ранее в среду сообщалось о сбитой над Курской областью украинской ракете. Также в результате атаки коптера в поселке Теткино был ранен местный житель.