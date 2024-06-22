В Курской области 36 дронов ВСУ ликвидированы и обезврежены в субботу

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем телеграм-канале, что над приграничными территориями региона за субботу было нейтрализовано 36 украинских дронов.

По его информации, в течение дня неоднократно обстреливались поселки Тёткино, Краснооктябрьский и Новый Путь, село Волфино и хутор Отруба Глушковского района, село Обуховка и деревня Викторовка Кореневского района, пункт пропуска "Суджа", сёла Махновка и Плёхово Суджанского района.

После обстрела поселка Краснооктябрьский нарушено энергоснабжение в поселках Краснооктябрьский, Волфинский и Новый Путь, а также в селе Волфино Глушковского района. Ремонтно-восстановительные работы будут проведены, когда позволит обстановка, отметил Смирнов.

Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе отмечались вблизи поселков Тёткино и Краснооктябрьский, села Волфино Глушковского района, деревни Старой Николаевки Рыльского района, села Гордеевка и деревень Успеновки и Викторовки Кореневского района, села Свердликово Суджанского района.

В деревне Викторовке сброс с украинского коптера повредил крышу здания местной школы.

Ранее Смирнов сообщал, что в поселке Тёткино украинские дроны-камикадзе атаковали магазин, неработающий детский дом и многоквартирный дом. Возникшие пожары были ликвидированы. В селе Махновка Суджанского района в результате обстрела были повреждены здания не действующей птицефабрики. Беловском, Суджанском и Большесолдатском районах сбито восемь ракет ВСУ.