В Россельхознадзоре заявили, что все поставщики тунца находятся под контролем

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Все поставщики тунца в РФ включены в информационную систему Россельхознадзора и находятся под контролем, сообщил "Интерфаксу" руководитель этого ведомства Сергей Данкверт, комментируя ситуацию со вспышкой ботулизма в РФ.

"Как только появилась информация о том, что причиной отравления мог стать салат с использованием тунца, мы смогли буквально в течение нескольких минут проверить всех его поставщиков и убедиться в том, что все они проходят через электронные системы Россельхознадзора с обеспечением лабораторного контроля", - сказал главы службы.

"Мы пришли к выводу, что вероятность отравления из-за тунца минимальна, поскольку эта продукция под контролем, компании аттестованы на поставки в РФ. По сути, они находятся под двойным контролем: ветеринарных служб своих стран и под нашим мониторингом", - отметил Данкверт.

По его словам, тунец в РФ поставляется из Вьетнама, Таиланда и Китая.

Как отметил глава Россельхознадзора, сложнее ситуация с продуктами растительного происхождения, производители и поставщики которых не учитываются в системе. "Если по животноводческой продукции такой контроль обеспечен "от поля до прилавка", то на вопросы, связанные с тем, обеспечена ли безопасность при приготовлении блюд, можно ответить только контрольными мероприятиями", - сказал он.

Данкверт считает, что многие проблемы можно было бы решить при обязательной регистрации предприятий общественного питания в электронных системах Россельхознадзора.

"Сейчас у предприятий общественного питания нет обязательств регистрироваться в наших электронных системах. Это можно делать в заявительном порядке, то есть добровольно. Мы не против, пожалуйста. Но при учреждении таких предприятий должно быть записано, что если они используют животноводческую продукцию, то они должны быть обязательно зарегистрированы в системе Россельхознадзора. Как только они зайдут в нашу систему, мы сможем оперативно реагировать на все случаи, подобно тому, что произошёл недавно", - подчеркнул глава службы.

Пока же, отметил он, предприятий, которые зарегистрированы в ветеринарной системе, на 50% меньше, чем тех, которые в целом зарегистрированы как предприятия общественного питания. Особенно это характерно для южных регионов, там, где есть возможность быстро приготовить продукцию и быстро ее реализовать, отметил он.

Кроме того, заявительный порядок регистрации должен предусматривать и жесткий внутренний контроль. "Вспышка ботулизма говорит и том, что он полностью отсутствовал, - сказал Данкверт. - Власти стараются идти навстречу бизнесу, предоставляя предпринимателям больше свободы. Но нельзя забывать, что этой свободой могут воспользоваться недобросовестные люди".

Глава Россельхознадзора привел в пример опыт ряда стран, где условием заявительной регистрации бизнеса является предоставление контрольным органам полного списка партнеров компании-заявителя, от которых он получает продукцию. "И если что-то случается, контрольным органам не надо обзванивать массу поставщиков и выяснять, с кем нарушитель взаимодействовал, а сразу принимать меры", - заключил Данкверт.

Как сообщалось, более 120 человек обратились к врачам в Москве с симптомами отравления и подозрением на ботулизм, 55 человек находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, заболевшие выявлены в Подмосковье, Нижегородской области и Казани.

По данным Роспотребнадзора, специалисты которого проводят эпидемиологическое расследование, пострадавшие употребляли в пищу продукцию "Салат лобио" изготовителя ООО "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя ООО "Гастропорт". Позже в Роспотребнадзоре сообщили, что причиной массового заражения ботулизмом в ряде регионов РФ стала фасоль, поставляемая для салата лобио, поставщики и производители опасной пищевой продукции выявлены, их деятельность приостановлена, опасная продукция изъята из оборота.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом отравлении жителей Москвы, в рамках которого задержаны четверо подозреваемых.

Работа сервиса доставки готовой еды "Кухня на районе" приостановлена.