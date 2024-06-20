Рублевская "Троица" вернется в Троице-Сергиеву лавру на постоянное хранение

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Икона "Святая Троица" письма преподобного Андрея Рублева вернется в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры 22 июня, накануне праздника Троицы, сообщает пресс-служба обители.

Всенощное бдение и Божественную литургию у святого образа возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В лавру икона прибудет на специализированном транспорте, который предназначен для профессиональной перевозки произведений искусства и оборудован климатическим боксом с системой амортизации. В храме ее установят в специально изготовленный стационарный киот (витрину), поддерживающий необходимый для сохранения иконы климат. Киот оснащен системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Решение о возвращении святыни на историческое место было принято президентом России Владимиром Путиным в мае 2023 года.

"Святая Троица" была написана святым иконописцем в первой половине XV века для местного ряда иконостаса Троицкого собора по просьбе преподобного Никона Радонежского – ученика и преемника преподобного Сергия Радонежского. Образ стал идеалом художественного выражения христианского догмата о Единосущном и Триипостасном Боге. Еще в 1551 году на Стоглавом соборе, созванном царем Иваном Грозным, икона была признана образцом для изображения Святой Троицы.

Пробыв в Троицком соборе половину тысячелетия, в 1929 году по распоряжению Народного комиссариата просвещения РСФСР святыня была передана в Государственную Третьяковскую галерею. Будучи шедевром древнерусского искусства, "Святая Троица" стала одним из главных экспонатов музея. В иконостас храма поместили список, созданный реставратором Николаем Барановым. Спустя почти 100 лет, 17 и 18 июля 2022 года, в день памяти Андрея Рублева и в праздник 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского, подлинник Рублева был принесен в Троицкий собор для временного поклонения.

Летом 2023 года лавра и Третьяковка заключили договор о передаче иконы "Святая Троица" в Троице-Сергиеву лавру. С 5 января 2024 года святыня временно находится в храме Христа Спасителя в Москве и доступна для общенародного поклонения. Ранее с 1997 года верующие имели возможность поклониться иконе единожды в год в День Святой Троицы в храме святителя Николая в Толмачах, а в 2023 году – в храме Христа Спасителя.

Теперь возможность помолиться перед святыней станет постоянной: Троицкий собор лавры – действующий храм, в котором ежедневно проходят богослужения.