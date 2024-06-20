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Президент РФ заявил, что новый договор с КНДР заключен взамен документа 1962 г.

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Договор о сотрудничестве России и КНДР в военно-технической и оборонных сферах был заключен в связи с тем, что предыдущее соглашение прекратило существовать, в нем нет новизны, заявил президент РФ Владимир Путин.

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"Хочу обратить внимание, что этот договор - не новинка какая-то. Мы заключаем этот договор в связи с тем, что старый договор прекратил существование. А в нашем прежнем договоре 1962 года все то же самое было, здесь нет никакой новизны", - сказал Путин журналистам.

"Конечно, в современных условиях это смотрится особенно остро, но мы почти ничего не поменяли", - отметил он.

Путин добавил, что КНДР имеет подобные соглашения и с другими странами.

Владимир Путин КНДР РФ
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