Президент РФ заявил, что новый договор с КНДР заключен взамен документа 1962 г.

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Договор о сотрудничестве России и КНДР в военно-технической и оборонных сферах был заключен в связи с тем, что предыдущее соглашение прекратило существовать, в нем нет новизны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хочу обратить внимание, что этот договор - не новинка какая-то. Мы заключаем этот договор в связи с тем, что старый договор прекратил существование. А в нашем прежнем договоре 1962 года все то же самое было, здесь нет никакой новизны", - сказал Путин журналистам.

"Конечно, в современных условиях это смотрится особенно остро, но мы почти ничего не поменяли", - отметил он.

Путин добавил, что КНДР имеет подобные соглашения и с другими странами.