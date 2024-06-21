Израиль против "Хезболлы": перспектива мирных переговоров или долгого конфликта

Специалист по Ближнему Востоку Юрий Лямин рассказал о силах Израиля и "Хезболлы" и о прогнозах на случай войны

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В связи с активной подготовкой в Израиле к войне с "Хезболлой" наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов побеседовал со старшим научным сотрудником Центра анализа и стратегических технологий, специалистом по Ближнему Востоку Юрием Ляминым.

- Как вы оцениваете возможности Израиля в потенциальной войне с "Хезболлой"?

- Израиль, конечно, в этой войне может подтянуть довольно крупные силы, намного превосходящие по численности вооруженные силы "Хезболлы". Но надо иметь в виду, что "Хезболла" много лет готовилась к подобному конфликту, к возможному выступлению Израиля против этой организации и, в частности, к его вторжению в Южный Ливан. Они создали многочисленные укрепления, проложили тоннели, город под землей в секторе Газа – это мелкое строение по сравнению с теми подземными укреплениями, которые создала "Хезболла". Она построила целую сеть различных укреплений, помимо подземных коммуникаций еще и наземные, кроме того, организация имеет достаточно мощный военный потенциал, в частности различные системы вооружений.

Не секрет, что "Хезболла" с самого момента основания тесно связана с Ираном и получает от него самые современные вооружения, в частности, противотанковые ракетные комплексы, легкое пехотное вооружение, ракетные комплексы различного класса, в том числе и противокорабельные, оперативно-тактические ракетные комплексы. Согласно некоторым данным, которые распространяются в последнее время, "Хезболла" своим вооружением имеет возможность простреливать всю территорию Израиля. Противокорабельные ракетные комплексы, которые могут вести прицельный огонь через горы, к тому же "Хезболла" обладает значительным количеством беспилотников, как разведывательных, так и дронов-комикадзе. Таким образом, военный потенциал "Хезболлы" очень большой, и, естественно, она опирается на поддержку народа.

"Хезболла" – это партия, которая представляет интересы шиитов, в частности шиитской общины Ливана. Кроме того, у нее тесные связи и с другими политическими партиями, в том числе и с христианской общиной. Таким образом, в случае вторжения Израиля на территорию Ливана никто в этой стране не выступит против "Хезболлы". Он будет считаться в Ливане агрессором, который наступает на их территорию и пытается ее оккупировать. Таким образом, в случае этой войны Израилю придется воевать не только с "Хезболлой", но и со всеми союзными "Хезболле" политическими партиями и движениями. И надо иметь в виду, что каждая политическая партия в Ливане имеет свои вооруженные милицейские отряды. Они существуют еще со времен гражданской войны, которая была в Ливане. Нельзя исключить и поддержку "Хезболлы" со стороны ливанской армии. Еще нельзя забывать такой фактор, что "Хезболла", в отличие от ХАМАС в Газе, не отрезана от своих союзников, она будет получать помощь через Сирию, от шиитских ополчений других стран, которые давно обещают помочь "Хезболле" в случае израильского нападения на Ливан.

- Вы не исключаете, что на стороне Израиля могут выступить Соединенные Штаты?

- Я убежден, что США будут всячески стараться не вмешиваться в этот конфликт прямо. Возможно так же, как было во время иранского ракетного удара по Израилю, они могут помогать стране сбивать ракеты, беспилотники без участия в боевых действиях на территории самого Ливана. Крупное втягивание в вооруженный конфликт для США перед выборами будет не очень популярно среди избирателей. Для США это, мягко говоря, не самый удачный момент.

- Получается, что "Хезболла" будет иметь и военную, и политическую поддержку в мире, а Израиль останется один на один с "Хезболлой"?

- Не совсем один на один. США, конечно, будут поставлять вооружения Израилю, в том числе и разведывательную поддержку, возможно, будут помогать прикрывать страну с помощью систем ПВО, но участие в боевых действиях на земле они принимать не будут. Вообще самый главный вопрос – какие цели ставит Израиль, готовясь к войне с "Хезболлой". Скорее всего, все это приведет к мирным переговорам и перемириям без решительных результатов, как было в 2006 году. Они же так и не добились тогда своих целей по разгрому "Хезболлы", более того, она вышла из войны еще более сильной. Если же не будет перемирия, то Израиль втянется еще в один длительный конфликт с "Хезболлой", а она давно готовилась к долгой обороне. Они могут долго воевать и наносить точечные удары по Израилю. Надо иметь в виду, к тому же, что у "Хезболлы", в отличие от Газы, ракетное вооружение фабричное, а не сделанное, как говорят, на коленке. У них и неуправляемые, и управляемые ракеты в значительном количестве.