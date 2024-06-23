Еще девять дронов уничтожено над Брянской областью

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении еще девяти беспилотников самолетного типа.

"Еще девять вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Четыре беспилотника сбиты над территорией Дубровского района, два над Брянским районом. По одному БПЛА уничтожены над территориями Клинцовского района, Новозыбковского и Стародубского муниципальных округов", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Пострадавших и разрушений нет, добавил губернатор.

Позднее Богомаз сообщил, что еще два беспилотника уничтожено при попытке атаковать объекты в Суражском районе, никто не пострадал, разрушений нет

Ранее сообщалось о 17 сбитых над регионом дронах/