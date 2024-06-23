Путин находится на связи с соцблоком правительства и военными после атаки на Севастополь

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с руководством социального блока правительства РФ и здравоохранения, а также на связи с военными, сообщается в воскресенье на сайте Кремля.

"Владимир Путин находится в постоянном контакте с руководством социального блока правительства и здравоохранения, поскольку главным сейчас является оказание помощи пострадавшим. Кроме того, глава государства на связи с военными", - говорится в сообщении.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщал, что пять человек, включая троих детей, погибли при ракетной атаке ВСУ, еще пять детей находятся в реанимации.

"К сожалению, у нас в настоящий момент 124 пострадавших, из них трое погибших детей и двое погибших взрослых. Плюс в настоящее время пять детей находится в реанимации пятой городской больницы", - сказал Развожаев в видеокомментарии, размещенном в его телеграм-канале.

Он добавил, что большинство пострадавших получили ранения легкой и средней тяжести, им оказана медицинская помощь.

В воскресенье силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Севастополь. Минобороны РФ сообщило, что ВСУ применили поставленные США ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из них были сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.