Минэкономразвития рекомендовало не штрафовать туристов за перенос поездок в Дагестан

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В Минэкономразвития рекомендовали туроператорам и владельцам гостиниц обойтись без штрафов в отношении туристов, пожелавших перенести сроки поездки в Дагестан.

"Рекомендуем туристическим фирмам и операторам с пониманием отнестись к желанию туристов перенести свои путешествия в Дагестан, и по возможности не штрафовать за перенос сроков поездок. Просим владельцев гостиниц также не штрафовать гостей, которые захотят перенести свой визит в Дагестан, в связи с последними событиями", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В Минэкономразвития выразили соболезнования родным и близким погибших, пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

В воскресенье вечером МВД Дагестана сообщило о нападении на синагогу и церковь в Дербенте, а также на православный храм и пост ДПС в Махачкале. В республике объявлен режим контртеррористической операции, он действует в пределах административных территорий Махачкалы и Дербента.

По последним данным, погибли десять человек, двое из которых гражданские лица, восемь - сотрудники правоохранительных органов.

Известно о ликвидации четырех боевиков в Махачкале. Трое из четверых ликвидированных в Дагестане боевиков опознаны как сыновья и племянник главы Сергокалинского района республики. Чиновник также задержан.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о ликвидации двух боевиков Дербенте и завершении активной фазы КТО в городе.

По данным МВД республики, в больницы Махачкалы доставлены 16 человек - 13 полицейских и трое гражданских. Информация о погибших уточняется.

Следственным управлением СК России по республике Дагестан по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт).