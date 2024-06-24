Российские корабли выполнили учебные стрельбы в Охотском и Японском морях

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Российские корабли выполнили практические учебные артиллерийские стрельбы в Охотском и Японском морях, отработав элементы морского боя, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) в понедельник.

"Боевые корабли Тихоокеанского флота после развертывания в назначенных районах Японского и Охотского морей приступили к выполнению боевых упражнений в рамках двустороннего учения группировок сил ТОФ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ТОФ, палубные вертолеты Ка-27ПС из состава тактических групп кораблей Приморской флотилии разнородных сил произвели разведку и поиск сил условного противника в море. Моряки отработали организацию маскировки с помощью дымовых завес для защиты от морских дронов условного противника.

"На втором этапе корабельные группы вступили в морской бой с кораблями условного противника, выполнив артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. Для поражения средств воздушного нападения были применены также зенитные ракетные комплексы самообороны", - сообщил флот.

Двустороннее тактическое учение группировок сил Тихоокеанского флота проводится с 18 по 28 июня в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей под общим руководством командующего ТОФ Виктора Лиины.

По словам военных, в учении задействовано около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка 20 самолетов и вертолетов. К учению привлечены подразделения морской пехоты, расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион".