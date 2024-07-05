Противолодочные самолеты ТОФ выполнили учебные полеты над Тихим океаном

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142МЗ Тихоокеанского флота (ТОФ) провели плановые учебно-тренировочные полеты, в ходе которых отработали слаживание экипажей и противолодочные задачи над акваторией Охотского моря и Тихого океана, сообщила пресс-служба ТОФ в пятницу.

"В ходе проведения полетов экипажи Ту-142МЗ осуществили поисковые действия с использованием специальных штатных средств обнаружения подводных лодок условного противника", - говорится в сообщении.

Также экипажи отработали элементы прохождения заданного курса над безориентирной местностью и слаженность действий летчиков при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.